Piauí: em 15 dias, agosto concentra quase 40% dos focos de queimadas de todo o ano

De 01 a 16 de agosto deste ano, o Piauí registrou 1.087 focos de queimadas em todo o Estado. Isso representa 38.68% dos focos de queimadas registrados ao longo de todo o ano. De 01 de janeiro a 16 de agosto, o Estado teve 2.810 focos.



O número registrado neste mês supera o de julho (868), que até então liderava com mais focos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).



(Foto: Elias Fontinele/ODIA)

Dos 1.087 focos registrados neste mês no Piauí, 131 foram notificados no município de Uruçuí; 71 em Floriano; 63 em Manoel Emídio e 60 em Baixa Grande do Ribeiro. Nesse total de focos, 635 (58,4%) atingiram o bioma Cerrado e 452 (41,6%) Caatinga.



O número de agosto coloca o Piauí em 8º lugar no ranking nacional de focos de queimadas e em 2º entre os estados do Nordeste, ficando atrás do Maranhão (1.721).



Confira os focos de queimadas ao longo do ano de 2021: janeiro (79); fevereiro (42); março (32); abril (60); maio (169); junho (473), julho (868) e agosto (1.087).



