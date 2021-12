Piauí: efetivo da PRF aumentará 30% durante Operação de Ano Novo

Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta quinta-feira (30), a Operação Ano Novo 2021 nas rodovias federais do Piauí, que segue até domingo (02). A operação é parte integrante do Programa RODOVIDA que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. O objetivo da PRF é coibir condutas inadequadas que são potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

No Piauí, o efetivo irá aumentar em cerca de 30% durante a operação. Nos primeiros e últimos dias da operação as equipes estarão presentes nos trechos de maior fluxo, visando acompanhar os deslocamentos de saída e retorno dos condutores. Durante todos os dias da operação será intensificada a fiscalização de alcoolemia, principalmente nas rodovias federais que dão acesso a região do Litoral do Piauí.

Restrição de tráfego

Para melhorar a segurança e fluidez do trânsito, o feriado contará com restrição de tráfego em trechos rodoviários de pista simples. O descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16 sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

É proibido o trânsito de veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros; e

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

31/12, sexta-feira, das 14h às 22h;

01/01, sábado, das 6h às 12h;

02/01, domingo, das 16h às 22h.

Resultados Operação Fim de Ano 2021

O balanço deste ano será divulgado na segunda-feira (03), às 11h, através de matéria publicada neste Portal.

Dicas para uma viagem segura

Vai pegar a estrada nesse período? Atente-se para algumas orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes e evitar multas desnecessárias.

Providenciar a checagem do automóvel, ainda que seja para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado de conservação; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não se esqueça de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo.

Não se esqueça também dos dispositivos de retenção a depender da idade, no caso de transporte de crianças.



Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer à sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito.

Lembrando: se fizer uso de bebida alcoólica, não dirija! Nesse caso, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis ou ônibus. Outro ponto a ser destacado: celular e direção não combinam. Essas importantes condutas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.





