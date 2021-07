Piauí é o terceiro estado mais fácil para abrir empresas no Brasil, aponta Banco Mundial

De acordo com relatório divulgado pelo Banco Mundial, o Piauí é o terceiro estado mais fácil para abrir empresas no Brasil. De Janeiro a abril de 2021, o Piauí registrou a abertura de 2.624 empresas(dados divulgados no Piauí Digital), período este correspondente a segunda onda da pandemia no Estado.Um crescimento de cerca e 73,66% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para a presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí(Jucepi), Alzenir Porto, o relatório atesta o trabalho realizado nos últimos anos para melhorar o ambiente de negócios no estado. “Realizamos importantes investimentos na modernização da Jucepi com o objetivo de desburocratizar e simplificar procedimentos no registro de empresas. Hoje o processo de abertura de empresas é 100% on-line, disponível 24h em qualquer dia da semana no sistema Piauí Digital”, afirma a presidente.

Alzenir Porto, que também é presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), ressalta que, de uma maneira geral, todos os estados saíram bem. “As juntas comerciais do Brasil, sob a coordenação da Fenaju, vêm trabalhando desde 2015 na melhoria do ambiente de negócios. O resultado é que, numa escala até 100, os estados ficaram entre 84,7 e 72,2 com uma variação percentual pequena. E isso se deve ao trabalho das juntas comerciais que lideraram em competência e excelência, contribuindo para o crescimento e para a melhoria do ambiente de negócios do país”, comenta.

De acordo com o relatório, o ambiente de negócios do Brasil apresenta forte variação a nível subnacional e há exemplos de boas práticas em diferentes estados. O documento cita o Piauí como exemplo de localidade que unificou as etapas de registro e pós-registro de empresas na junta comercial. As empresas localizadas no Piauí precisam de nove procedimentos para a legalização do negócio, enquanto a média nacional é de 11.

O relatório do Banco Mundial apresenta uma análise comparativa do ambiente de negócios em 27 localidades brasileiras, em cinco áreas: abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, registro de propriedades, pagamento de impostos e execução de contratos.

