Piauí é o estado com maior concentração do valor gerado pela agropecuária

No Piauí, poucos municípios concentram grande parte do valor gerado pela produção final da agropecuária. De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado tem o maior indicador de desigualdade do país quando se trata do montante gerado por atividades agropecuárias.

A concentração é medida por meio do Índice de Gini, que é usado para comparar níveis de desigualdade econômica. O indicador varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o desequilíbrio.

O Índice de Gini da distribuição do Valor Adicionado Bruto (VAB) da atividade Agropecuária no Piauí é 0,722, o maior do Brasil. O Acre possui a menor concentração do VAB do setor Agropecuário, com indicador de 0,322. No Brasil, o índice é de 0,630.

Apesar do alto índice de concentração do montante produzido no setor Agropecuário, o indicador registrou queda entre 2018 e 2019. O Índice de Gini do VAB da Agropecuária no Piauí era de 0,745 em 2018.

Em 2019, mais da metade (55,1%) do VAB da Agropecuária piauiense foi gerado por apenas dez dos 224 municípios do estado: Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Guadalupe, Gilbués, Currais, Corrente e Parnaíba. Juntos, eles produziram pouco mais de R$ 2 bilhões com a atividade Agropecuária, sendo que o valor total obtido pelo estado foi de R$ 3,7 bilhões.

Com informações do IBGE