Piauí é o estado brasileiro com maior redução do número de mortes por Covid

Na sexta-feira (9), o Piauí foi destaque no Jornal Nacional ao ser o estado do Brasil que registrou a maior redução no número de mortes provocadas pela Covid-19. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa.

De acordo com os números, a redução foi de 68% em um período de 14 dias. A baixa é vista como consequência da queda no índice de transmissibilidade.



O governador Wellington Dias (PT) comemorou a queda dos números nas redes sociais e pediu que a população continue tomando os cuidados necessários para evitar a contaminação com o vírus.



Foto: Divulgação/Portal O Dia

“Fomos destaque, mais uma vez, como o estado que apresentou maior queda nos números de óbitos por Covid-19 em todo o Brasil com números do Consórcio da Imprensa. Nosso trabalho sério e comprometido com o enfrentamento à pandemia já mostra frutos, mas precisamos lembrar que ainda não vencemos essa guerra. Continue tomando todas as medidas de prevenção e quando chegar a sua vez tome a vacina. Juntos vamos conseguir”, destacou.



