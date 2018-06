Piauí é escolhido como projeto piloto pelo Pnud

O Governo do Estado do Piauí recebe, de 11 a 15 de junho, a missão multidisciplinar com foco em fatores de aceleração de desenvolvimento humano realizada pela delegação do Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento do Estado do Piauí.

Na segunda-feira (11), a delegação composta de seis integrantes: Renata Rubian (Pnud - Nova Iorque), Haroldo Machado, Ieva Lazareviciute, Cristiano Prado e Moema Freire (Pnud - Brasil) e Leonardo Bichara (Fida), esteve reunida com o secretário de Estado do Planejamento, Antonio Neto, e com a superintendente de Planejamento Estratégico da Seplan, Rejane Tavares, para um direcionamento da visita e pontuação dos principais desafios, hoje no estado.

A reunião com os demais gestores e técnicos ocorreu na sala de eventos da Seplan, com a presença de gestores da Seplan, Secretarias de Governo, Educação, Meio Ambiente, Segurança Pública, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Coordenadorias de Recursos Hídricos e de Políticas Públicas para as Mulheres, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater) eAgência de Defesa Agropecuária do Piauí (Aadapi).

Nesta terça-feira (12), o secretário Antonio Neto recebeu, em seu gabinete, representantes do Território da Serra da Capivara, em pauta a destinação de recursos financeiros para ações nos territórios.

Durante todo o dia 12 terão reuniões da missão Pnud com o setor privado, com técnicos do Tribunal de Contas e com representantes da sociedade civil. Serão realizados levantamentos de perspectivas dos setores sobre o processo de desenvolvimento do estado, políticas públicas e o papel de cada um dos setores.

A missão visa analisar, os programas e projetos do Estado do Piauí e o impacto dos mesmos na Agenda 2030. A agenda para o desenvolvimento sustentável representa um conjunto transformador de compromissos para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar prosperidade para todos.

Nesta primeira missão, serão trabalhadas as áreas de educação, recursos hídricos, segurança pública, meio ambiente, desenvolvimento rural e desenvolvimento e universidades.

Piloto

O Piauí foi escolhido como projeto piloto pelo Pnud, não só por ter um dos índices mais baixos de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil, mas também pelo compromisso do governo estadual e do setor privado com operações no estado em usar estratégias de ação da Agenda 2030, como uma oportunidade para enfrentar desigualdades históricas, como forma de discutir os atuais desafios de desenvolvimento, relacionados a gênero, segurança pública, gestão da água, educação descentralizada e opções sustentáveis para o desenvolvimento econômico.

Ascom