Piauí deve ultrapassar a marca de 5 milhões de toneladas de grãos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os números do acompanhamento da safra do País para o ano de 2020. Segundo o levantamento realizado no mês de março, a produção de grãos esperada este ano no Piauí é de 5.077.194 toneladas. O número é superior em 3,62% à estimativa divulgada em janeiro, sendo o novo recorde histórico para a agricultura do Estado.



Com relação à safra colhida em 2019, o incremento no total da produção de grãos no Estado será de 14,84%. Esse incremento na safra deve-se a fatores climáticos favoráveis, apesar do acometimento de situações adversas em algumas regiões, afetando principalmente pequenos produtores.



Sobre os principais produtos da lavoura temporária em 2020, o destaque vai para a soja, que tem uma produção esperada de 2.520.288 toneladas, cerca de 8,36% a mais que o colhido em 2019 (2.325.951 toneladas); seguido do milho, com produção esperada de 2.279.697 toneladas, cerca de 24,19% a mais que o colhido em 2019 (1.835.613 toneladas).



(Foto: Reprodução)

Também espera-se um bom desempenho do arroz, com produção de 101.638 toneladas, cerca de 29,57% a mais que o colhido em 2019 (78.444 toneladas); o feijão, com produção esperada de 100.242 toneladas, cerca de 27,47% a mais que o colhido em 2019 (78.642 toneladas), e o algodão herbáceo (caroço de algodão), com produção esperada de 49.075 toneladas, cerca de 27,42% a mais que o colhido em 2019 (38.516 toneladas).



Dentre os municípios considerados os maiores produtores de soja e milho, o destaque vai para Baixa Grande do Ribeiro, com produção de 677.710 toneladas de soja e 410.446 toneladas de milho; seguido de Uruçuí, com 469.479 toneladas de soja e 551.654 toneladas de milho.



Já com relação as culturas permanentes, destaca-se a castanha de caju, com uma produção estimada de 24.714 toneladas, com área destinada à colheita de 71.080 ha. Em relação à colheita obtida em 2019, de 21.631 toneladas, em 2020 haverá um incremento da safra da ordem de 14,25%.



Isabela Lopes, com informações do IBGE