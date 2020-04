Piauí deve ultrapassar a marca de 5 mi de toneladas de grãos pela primeira vez

Pela primeira vez na história, a produção de grãos no Piauí deve superar a marca de cinco milhões de toneladas, é o que estima um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no mês de março e divulgado nesta quinta-feira (9).



Ao todo, o estado deve produzir cerca de 5.077.194 milhões de toneladas em grãos no ano de 2020, 3,6% a mais que a última estimativa, divulgada em janeiro. O percentual representa um recorde histórico para o agricultura piauiense, que em 2019 teve um incremento de 14,8% em relação à safra colhida.

“Isso deve-se a fatores climáticos favoráveis, apesar do acometimento de situações adversas em algumas regiões, afetando principalmente pequenos produtores”, avalia o IBGE.

Dentre os produtos que colaboram para essa perspectiva de crescimento está a soja, que se consolida como principal segmento agrícola do estado. Só esse setor deve ser responsável por mais da metade dos grãos colhidos este ano no Piauí, 2.520.288 toneladas, cerca de 8,36% a mais que no ano passado.

Entre os municípios piauienses, o que mais se destacaram na produção de grãos, está Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí, que lideram a produção de soja e milho, respectivamente, em todo o estado. Outras cidades como Ribeiro Gonçalves, Bom Jesus, Santa Filomena, Currais, Gilbués, Sebastião Leal, Monte Alegre do Piauí e Palmeira do Piauí integram o ranking estadual.

“O levantamento da produção agrícola foi consolidado na maioria das cidades do estado, por meio de pesquisas periódicas, segundo o calendário agrícola das culturas. As informações advêm dos municípios e são consolidadas em uma reunião Estadual, envolvendo vários órgãos ligados ao setor agrícola”, esclarece o instituto.

