Piauí deve ter mais chuvas no fim deste ano do que no final de 2020

O período mais quente do ano no Piauí, conhecido como B-R-O-Bró, e que contempla os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, será um pouco diferente este ano. Segundo a meteorologia, a previsão climática para o Estado é de chuvas acima da média, assim como as temperaturas.



(Foto: Arquivo/ODIA)

A previsão climática de precipitação para o trimestre novembro/ dezembro/ janeiro-2022 deve-se à análise das condições oceânicas e atmosféricas observadas globais registradas já no mês de outubro deste ano, que apresentou um resfriamento anômalo das águas superficiais, especialmente na porção mais central do Pacífico Equatorial.



As condições atmosféricas também sinalizavam o estabelecimento de uma condição de La Niña no decorrer do próximo trimestre, indicando para o Piauí maior probabilidade dos totais pluviométricos com valores normais a acima da faixa normal climatológica no Sul, Centro-Norte e parte da região Norte. A maior probabilidade de acumulados acima da média deve ocorrer na faixa verde mais escura do mapa ao lado.



Com a tendência de continuidade da La Niña, para o trimestre (NDJ/2022), a previsão para o Piauí é de chuvas variando de normal a acima da faixa normal (normal a acima da média), ressaltando-se que o início da estação deverá ser de irregularidade espacial e temporal. Em se tratando das temperaturas, no trimestre NDJ/2022, são previstos valores de normal a acima da média climatológica no Norte do Estado e próximos à média no Sul.



A meteorologista da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semar), Sônia Feitosa, destaca que o período das chuvas no Piauí inicia agora em novembro. “Em outubro começou, mas de maneira mais tímida. Assim, esta semana será inteira de chuva na região Sul do Estado. Aqui em Teresina, a previsão é de chuva isolada e um pouco mais leve”, disse.



Ainda de acordo com a meteorologista, as chuvas que serão registradas nos meses de novembro, dezembro e janeiro/2022 terão volume superior ao que foi registrado ano passado. "Será acima da média em todo o Estado, mas em algumas regiões o volume de chuvas deve ser ainda maior. Como estamos em início de estação, pode haver registro de tempestades, desde rajadas de ventos, trovoadas, quedas de raios e até granizo”, pontua Sônia Feitosa.



Comportamento das chuvas de outubro de 2021

Entre os dias 1 e 25 de outubro e de 2021, as chuvas no Piauí comportaram-se acima da média climatológica nas regiões Centro-Norte, Centro-Sul e principalmente no Sudoeste, onde até o dia 21 de outubro já havia acumulado quase 100% do que deveria acontecer em todo o mês.



