Piauí deve ter 84 vagas em novo edital do programa Mais Médicos

O Ministério da Saúde anunciou ontem (13) a abertura de um novo edital para preenchimento de vagas do programa Mais Médicos. Neste edital, o Piauí deverá ter um total de 84 vagas direcionadas para municípios que estão sem assistência básica de saúde. Importante destacar que este se trata de um número preliminar, com base nos dados da Secretaria de Saúde computados após a desistência de profissionais brasileiros e a saída dos médicos cubanos. Os números exatos só serão divulgados pelo Ministério da Saúde quando o edital for lançado, no próximo dia 27.





Foto: EBC

Este edital do Mais Médicos valerá somente para médicos com CRM Brasil, ou seja, aqueles profissionais formados aqui no país. Caso todas as vagas não sejam preenchidas, o Governo Federal estudará a abertura de uma segunda etapa do edital, dessa vez para profissionais brasileiros formados no exterior.

A coordenadora do programa no Piauí, Idvani Braga, explica que a desistência dos profissionais está associada a dois fatores principais. O primeiro é a residência médica e o segundo é a dificuldade de se adaptar à rotina de trabalho e estudo em um município distante dos grandes centros urbanos.



Idvani Braga, coordenadora do Mais Médicos no Piauí - Foto: Poliana Oliveira/O Dia

“Tem profissional que se inscreveu para o Mais Médicos já estando inscrito para a residência e aí eles passam na residência e abandonam o programa. Sem contar que trabalhar em cidades do interior nem sempre é fácil. A carga horária é de 32 horas na unidade de saúde e mais oito horas de estudo e tem profissional que não consegue seguir esse ritmo porque dá plantão em outros lugares, por exemplo”, explica.

Idvani ressalta que os médicos que desistiram do programa não podem se inscrever novamente neste edital. Eles precisam esperar o prazo de seis meses para poder pleitear de novo uma vaga no Mais Médicos. As inscrições começam no dia 27, seguem até o dia 29 de maio e devem ser feitas pelo site do programa. Os profissionais selecionados receberão bolsa-formação de R$ 118 mil.

Maria Clara Estrêla