Piauí deve receber mais de 57 mil doses de vacinas nesta sexta-feira (18)

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), confirmou nesta quarta-feira (16) a chegada de mais 57.470 doses de vacinas contra a Covid-19 no Estado. A chegada dos imunizantes está prevista para esta sexta-feira (18). Serão enviadas 21.200 doses da vacina CoronaVac e 36.270 do imunizante da Pfizer. As doses chegam no Aeroporto Petrônio Portela às 15h30.



Na publicação feita em sua rede social, Wellington Dias destacou que “A CoronaVac volta a ser enviada aos Estados após algumas semanas de paralisação. Aguardamos ainda a decisão sobre a logística de entrega das vacinas da Janssen”, disse. Dias enfatizou que o planejamento e orientação para a vacinação continua com os municípios.



Nesta remessa, os imunizantes do Instituto Butantan são para a primeira e segunda dose. Já as vacinas da Pfizer são para primeira dose. A última vez que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) recebeu, do Ministério da Saúde, a vacina CoronaVac foi no dia 14 de maio.



(Foto: Divulgação/Sesapi)

Após a resolução 126 da Comissão Intergestora Bipartirte ficou determinado que todas as doses que cheguem ao estado, desde o dia 09 de junho, sejam destinadas a 50% do público de 18 a 59 anos, não contemplado nas demais etapas, 30% para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas e 20% aos serviços essenciais escolhidos pelos Conselhos Municipais de Saúde.



“O Piauí segue avançando na imunização da sua população. Iniciamos na semana passada o envio de doses para o público em geral de 18 a 59 anos e esta nova remessa vai nos possibilitar a celeridade da vacinação”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Segundo os dados do Vacinômetro da Sesapi, até esta quinta-feira (17) mais de um milhão de vacinas foram aplicadas no Piauí, sendo 807.102 piauienses vacinados com a primeira dose e 308.789 com a segunda, completando assim seu ciclo de imunização.

“Enfatizamos mais uma vez a importância do retorno aos postos de saúde para receber a segunda dose das vacinas, pois ela é essencial para o reforço da imunização”, lembra o secretário.



Com informações da Sesapi

