Governador anuncia que ministério vai antecipar 47 milhões de doses da Coronavac

O Instituto Butantan deve antecipar 47 milhões de doses de vacina da Coronavac. A informação foi confirmada pelo governador Wellington Dias e vai acontecer por meio do contrato feito com o Ministério da Saúde. De um total acordado de cem milhões, 53 milhões de doses já foram entregues.



“Com essa antecipação, nós temos condições de planejar para o estado e municípios a primeira e segunda doses. Estamos também buscando, agora, junto ao Ministério da Saúde, um cronograma em relação a outros contratos de vacinas”, disse o governador.



(Foto: Divulgação/Sesapi)

Segundo o chefe do executivo estadual, a meta é chegar até outubro com toda a população com mais de 18 anos vacinada. “Há também a previsão de recebermos, na próxima, semana mais dez milhões de doses da Coronavac, dentro deste mesmo contrato”, garantiu.



Na mais recente reunião com o Fórum dos Governadores do Brasil, foi colocado em pauta o retorno seguro das aulas presenciais. “Nos próximos dias, vamos conversar pessoalmente com o Fórum dos Governadores do Brasil e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para garantir que nossos alunos e professores tenham segurança e sigam os protocolos para voltarem às aulas presenciais”, declarou Dias.



Bancos e Correios



O governador informou ainda que bancários terão prioridade na vacinação contra a Covid-19. “Entendemos que é muito importante para estes setores que, ao longo da pandemia, foram considerados essenciais para o trabalho. O setor da saúde e outros setores da segurança já tiveram vacinação. Agora, comemoramos a aprovação para a vacinação em caráter especial para os bancários e para os profissionais dos Correios”, disse.



