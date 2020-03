Piauí descarta três mortes por suspeita de coronavírus, diz Sesapi

Exames descartaram que as mortes de três pacientes do Piauí tenham sido por causa do novo coronavírus. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde nesta quarta-feira (24). Outros quatro casos estão sendo analisados pelo Laboratório Central (Lacen).



Piauí passou a fazer segunda testagem para coronavírus na última quinta-feira. Foto: Agência Brasil



Segundo a Sesapi, os pacientes eram das cidades de Avelino Lopes e Redenção do Gurgueia, que receberam atendimento em Bom Jesus, um era natural de São João da Varjota, que foi atendido em Oeiras, outros dois eram de Anísio de Abreu e Guaribas, ambos atendidos em São Raimundo Nonato e mais dois de Teresina. Desses sete casos, três testaram negativo para o Covid-19. Veja abaixo a identidade dos pacientes por região:

Atendidos em Bom Jesus:

Um homem, de 77 anos

Uma criança, de sete anos

Atendido em Oeiras:

Uma criança do sexo feminino, de 13 anos

Atendidos em São Raimundo Nonato:

Um homem, de 52 anos

Uma criança do sexo feminino, de 1 ano.

Atendidos em Teresina:

Um homem, de 53 anos

Um homem, de 19 anos

De acordo com a coordenação de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde, os três óbitos que foram descartados para Covid-19, deram positivo para os vírus da influenza A e B, que estão circulando no estado. No caso da Influenza A e B, o paciente tem sintomas que incluem febre, prostração e dores no corpo, que se estendem entre três a sete dias, com possibilidades de desenvolver um quadro pulmonar.

Até o momento, o Estado tem oito casos confirmados de Covid-19 e mais de cem pacientes estão sendo monitorados.

Como foi feita a apuração do caso

Para fazer a análise do Covid-19, são utilizadas amostras de secreção do nariz e da garganta do paciente. A coleta é feita com hastes de plástico, que tem um material parecido com algodão nas pontas. Depois, essas hastes são colocadas em um tubo, que tem toda a identificação dos pacientes.

Os técnicos realizam primeiramente o Painel Respiratório (Influenza-A, Influenza-B, Metapneumo, Sincincial Respiratório, Parainfluenza 1, 2 e 3 e Adenovírus). Só após a negativação desse exame, ele é testado para o Covid-19.

“O Lacen está trabalhando em sua capacidade máxima para atender a demanda, que aumentou muito nos últimos dias”, afirma o Secretário de Saúde, Florentino Neto.

Adriana MagalhãesJorge Machado