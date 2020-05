Piauí confirma quase 100 casos de Covid-19 em 24 horas; 875 diagnósticos

O Estado do Piauí registrou mais um índice preocupante relacionado à Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) quase 100 casos da doença. Foram 91 confirmações a mais, o que vez com que o número de pacientes com o diagnóstico subisse de 784 para 875.



De acordo com o último boletim divulgado, os novos registros da Covid foram identificados nas cidades de Batalha, Beneditinos, Cocal e Marcos Parente, que até então não haviam ainda tido pacientes diagnosticados. Com isso, subiu para 76 o número de municípios piauienses com registros do novo coronavírus. Destes últimos pacientes, 39 são mulheres e 52 são homens com idades entre 7 anos e 76 anos.

Até o presente momento, o Piauí possui 29 óbitos em decorrência da Covid-19. O mais recente foi registrado ontem (04) e trata-se de um homem de 68 anos natural de Luzilândia que faleceu no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. Segundo a Sesapi, ele tinha histórico de diabetes.

Além das 875 confirmações da doença, o Piauí possui atualmente 2.368 suspeitas descartadas mediante exames laboratoriais, 4.452 testes rápidos que resultaram negativo e 172 pacientes que tiveram alta médica após se curarem da Covid-19. Do total de diagnosticados, 211 encontram-se internados sendo que 137 estão em leitos clínicos, 70 estão em leitos de UTI e quatro estão em leitos de estabilização.

Maria Clara Estrêla