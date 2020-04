Piauí confirma mais um caso de Febre do Nilo Ocidental, diz Sesapi

Foi confirmado na manhã desta terça-feira (28) mais um caso de Febre do Nilo Ocidental no Piauí. O paciente é um jovem adulto que sofreu um quadro de meningoencefalite e foi internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, em Teresina no último mês de fevereiro. O paciente, no entanto, se recuperou bem e já recebeu alta com melhora clínica.



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), o paciente é natural de e residente em Água Branca, mas apresentou os sintomas durante estadia em São Paulo. Conforme a secretaria, este é o sétimo caso de febre do Nino Ocidental diagnosticado no Piauí.



Paciente estava em tratamento no Hospital Natan Portella - Foto: O Dia

Os outros seis casos correspondem a pacientes residentes nos municípios de Aroeiras do Itaim, identificado em 24; em Picos, identificado em 2017, em Piripiri, também identificado em 2017; em Lagoa Alegre, identificado em 2019, em Teresina, diagnosticado em 2019 e em Amarante, também diagnosticado em 2019.

Monitoramento e prevenção

Desde 2013, a Secretaria Estadual de Saúde vem fazendo o monitoramento dos casos suspeitos da Febre do Nilo Ocidental no Piauí. A unidade médica de referência para o diagnóstico da doença é o Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella. Como forma de prevenção, a Sesapi orienta que sejam tomadas medidas semelhantes às do combate à dengue, Zika e Chikungunya: evitar a proliferação de criadouros e o contato com mosquitos transmissores.

Maria Clara Estrêla, com informações da Sesapi