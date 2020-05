Piauí Conectado dará suporte a população nas filas do auxílio emergencial

Para agilizar o atendimento e diminuir o tempo de atendimento dentro das agências da Caixa Econômica Federal em Teresina, colaboradores serão equipados com dispositivos da Piauí Conectado para reforçar o atendimento à população em busca da segunda parcela do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal.

“Com essa segunda parcela, sabemos que vai ser um movimento muito grande de pessoas. Então nossa intenção é melhorar ainda mais o atendimento na Caixa e por isso pensamos em disponibilizar recursos como Wi-Fi. São ações simples que vão fazer a diferença no tempo de espera na fila”, explica Emerson Silva, diretor-presidente da da empresa.

O suporte será montado nas agências da Avenida Barão de Gurguéia, Avenida Presidente Kennedy, do Parque Piauí e Dirceu Arcoverde I, que estarão reforçadas com estruturas de proteção, pontos de Wi-Fi Piauí Connect e colaboradores que irão orientar a população a baixar o aplicativo da Caixa e consultar o benefício.

“O objetivo é evitar aglomeração para que continuemos com essa agilidade. Isso já está acontecendo por conta do fluxo operacional simplificado na Caixa. Depois dessa organização nas filas e a implementação de pontos de Wi-Fi, o atendimento fluirá ainda mais rápido”, afirma o superintendente Executivo da Caixa no Piauí, Edilberto Oliveira

Ações de enfrentamento à Covid-19

Como meio de enfrentamento à pandemia do coronavírus, em que a recomendação é que se evite aglomerações, a Piauí Conectado montou 50 tendas para proteção contra chuva e sol e 500 metros de grades nas agências mais movimentadas de Teresina. Com a implantação da estrutura, as filas das agências estão organizadas e seguindo às recomendações de distanciamento social. A ação faz parte do Projeto Parcerias e Solidariedade, executado pela Superintendência de Parcerias e Concessões do Estado do Piauí (Suparc).

Além disso, 75 equipamentos, entre notebooks e tablets, foram disponibilizados para que médicos acompanhem pacientes por meio da telemedicina e para que pacientes do Hospital de Campanha do Estado comuniquem-se com seus familiares.

