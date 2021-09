Covid: Piauí começa a vacinar 541 mil crianças e adolescentes de 12 a 17 anos

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) anunciou nesta quarta-feira (15) o início da vacinação das crianças e adolescentes de 12 a 17 anos de todo o Piauí contra a covid-19. Ao todo, são 541 mil pessoas contempladas pela abertura desta nova etapa da campanha estadual de imunização. Estas crianças e adolescentes receberão a vacina da Pfizer, que é a única dentre que estão sendo aplicadas no estado que possui estudos clínicos mais avançados para o público desta idade.



Leia também: Projeto pode obrigar servidores de Teresina a tomarem vacina contra a Covid-19

A distribuição das doses já se inicia na próxima sexta-feira (17) e a vacinação seguirá a seguinte ordem: primeiro, serão vacinados crianças e adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente; em seguida, as crianças e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades; logo após, serão vacinadas as adolescentes até 17 anos gestantes e puérperas; depois os adolescentes privados de liberdade e, por fim, a vacinação será aberta a todas as demais crianças e adolescentes de 12 a 17 anos do Estado.



Foto: O Dia

“Nós já temos 51 municípios aqui no Piauí vacinando crianças e adolescentes de 12 a 17 anos e faltava vacinas para este público específico. São 30 mil doses para esta primeira etapa e com elas, os outros municípios que ainda não estavam vacinando esta faixa etária vão poder passar a vacinar”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Nesta manhã (15), Florentino se reuniu com o presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS), o médico Gilberto Albuquerque, para acertar a distribuição das doses para o público de 12 a 17 anos da capital. A previsão é que Teresina receba as vacinas para esta faixa de idade já na sexta (17) e possa iniciar a vacinação destas crianças e adolescentes neste final de semana, assim como outros municípios do Estado.

A Sesapi informou que as doses destinadas a este público ainda não foram enviadas pelo Ministério da Saúde, mas que se antecipou no planejamento para, assim que elas chegarem nos próximos dias, essas vacinas sejam distribuídas.

Aguarde mais informações.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!