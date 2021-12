Produtores de soja do Piauí acionam Governo Federal após rompimento de estrada

O volume intenso de chuvas que tem caído no sul do Piauí, especialmente na região de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves cortou um dos principais acessos de estrada da população e do escoamento da produção de grãos do cerrado piauiense, a PI-247. Diante da calamidade, que pode levar a grandes perdas, a Associação dos Produtores de Soja do Piauí (Aprosoja Piauí) já acionou o Governo do Estado, através do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí) e o Ministério da Infraestrutura, através Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-PI).



O problema das estradas se agrava exatamente no ano em que Piauí obteve aumento de área plantada acima da média nacional, crescimento de 7%. A expectativa é de 3 milhões de toneladas somente de soja e um total de 5,6 milhões de grãos. Segundo o presidente da Aprosoja Piauí, Alzir Neto, as condições de chuva são boas para o campo, mas não para a logística do transporte da safra recorde, tendo em vista que os problemas de infraestrutura da região perduram há mais de 20 anos.

“Já acionamos os órgãos estaduais e do Governo Federal, também, porque esta é uma das estradas incluídas na questão da federalização e a recuperação dos trechos é urgente sob risco de perdas na nossa safra”, afirma. Nos últimos dias a situação se agravou com o grande volume de chuvas que causou o rompimento da rodovia (PI-247) que liga os municípios de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. O volume de chuva também causou cheia do rio Parnaíba na região, deixando várias famílias desabrigadas na cidade de Uruçuí.

Segundo o Superintendente do DNIT-PI, Ribamar Bastos, a Superintendência irá iniciar a instalação de uma ponte provisória móvel, através do BEC (Exército Brasileiro), em até 48 horas. O Governado do Estado, através do DER-PI, comprometeu-se em arcar com as despesas de transporte, montagem e operação da ponte.

