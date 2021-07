Piauí: chuvas isoladas devem continuar até o fim de junho

Os teresinenses tiveram uma surpresa muito agradável nesta segunda-feira (14). Nas primeiras horas do dia foram registradas chuvas em alguns pontos da capital. A estação oficial federal do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) acusou chuva de 3 mm, ou seja, de pequeno volume, porém, a estação pluviométrica do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), localizado na no Renascença, região Sudeste, detectou chuva de 6,6 mm. Porém, nas demais áreas da cidade os volumes foram menores: Centro (0,6mm), Leste (1,6) e Norte (0,2mm).



(Foto: Reprodução/Cemaden)

Segundo as previsões da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), Teresina deve permanecer ensolarada e parcialmente nublada até quarta-feira (16). Apesar de o período chuvoso encerrar, basicamente, na primeira quinzena de maio, o climatologista Werton Costa pontua que as regras de climatologia de precipitação não excluem chuvas isoladas nos meses posteriores, inclusive nos considerados secos.



“Mas essas chuvas são representadas por pequenos volumes e são organizadas em forma de pancadas isoladas. Essas chuvas isoladas devem continuar até o final do mês de junho, de maneira pontual, principalmente encaixada entre o Litoral e o Vale do Longá”, disse.



O climatologista explica que essas chuvas estão ocorrendo devido um vigoroso movimento de massas de ar sobre a faixa litorânea do Piauí. Essa entrada de umidade está sendo proporcionada por um aquecimento do Oceano Atlântico. Durante o período chuvoso, o Oceano se comportou com temperaturas abaixo da média ou atingindo o patamar neutro. Isso contribuiu para dificultar a entrada do canal de umidade, da formação das nuvens e das chuvas, desviando boa parte da chuva que deveria cair sobre o Nordeste para a Faixa Amazônica.



Na segunda quinzena de maio, o Oceano Atlântico começou a ganhar calor, o que proporcionou na primeira semana de junho a entrada de chuvas no Norte. Por ter sido consistente, essas nuvens conseguiram chegar até a Capital, provocando chuvas isoladas, que devem continuar até o final do mês de forma muito pontual.

“Algumas pessoas costumam nomear essas chuvas localizadas associando a floradas de árvores típicas, mas essas chuvas deverão ocorrer em outros períodos, associados a outros sistemas atmosféricos, nos meses de julho e agosto, quando se intensificam frentes frias ou quando sobre a parte leste do Nordeste se intensifica, no qual há a possibilidade de chuvas localizadas”, disse o climatologista Werton Costa.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!