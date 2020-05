Piauí chega a 1.131 casos de Covid-19, diz boletim da Sesapi

O Piauí vem apresentando nos últimos dias um volume maior de confirmações diárias de Covid-19, o que tem levado a um acréscimo considerável no total de casos do Estado. Segundo o último boletim da Sesapi (Secretaria Estadual da Saúde), divulgado na noite de ontem (07), o Piauí possui atualmente 1.131 pacientes diagnosticados com coronavírus e 37 óbitos.



Só nesta quinta-feira, foram confirmados mais 80 casos, sendo 45 em mulheres e 35 em homens com idades que variam de 1 a 89 anos. Os municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Coivaras, Currais, São José do Peixe e São Luís do Piauí tiveram seus primeiros moradores com diagnóstico de Covid. Ao todo, já são 83 cidades piauienses com casos confirmados no Estado.

Ontem também foram contabilizadas mais duas mortes decorrentes da doença. As vítimas foram um homem de 74 anos com problemas pulmonares que faleceu no Hospital Getúlio Vargas; e uma mulher de 52 anos natural de Baixa Grande do Ribeiro que morreu no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.

A Sesapi também informou que 2.703 casos suspeitos de Covid-19 foram descartados por exames laboratoriais, outros 10.197 testes rápidos resultaram negativo para a doença e 191 pacientes receberam alta médica após se curarem.

Com relação à rede de atendimento e combate ao Covid-19, 275 pacientes encontram-se internados, sendo 190 em leitos clínicos, 82 em leitos de UTI e três em leitos de estabilização.

Maria Clara Estrêla