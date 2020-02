Piauí cede PRF’s ao Ceará para reforçar segurança após motins

Em razão da onda de violência que tem tomado de conta do Estado do Ceará nos últimos dias, o estado vizinho ao Piauí deverá receber reforço em seu policiamento. E o Piauí vai ajudar nisso: a Polícia Rodoviária Federal Piauiense está cedendo ao Ceará nove policiais para atuarem na intensificação da segurança em solo cearense nos próximos dias. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) pela Superintendência Estadual da PRF.



Leia também: Cid Gomes é baleado ao tentar invadir quartel em Sobral (CE)

Em todo o Brasil, os estados se mobilizam para enviar homens ao Ceará. Ao todo, são 201 agentes rodoviários federais de várias especialidades sendo encaminhados para Fortaleza, de onde serão distribuídos para os demais municípios cearenses. A intenção desta operação é manter a lei e a ordem no estado, além de garantir direitos constitucionais.



Piauí cede PRF’s ao Ceará para reforçar a segurança no Ceará - Foto: PRF-PI



Além da PRF, também estão sendo enviados ao Ceará reforços da Força Nacional e da Polícia Federal, mediante a autorização do Ministério da Justiça e da Segurança Nacional.

Senador da República foi baleado durante protesto

Nesta quarta-feira (19), o senador da República Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado no peito ao tentar invadir com uma retroescavadeira um quartel tomado por policiais militares que protestam por reajuste salarial. Três policiais foram presos e outros 261 são investigados por participarem do protesto, que teve viaturas com pneus furados e até toque de recolher para os comerciantes da cidade. Dois batalhões foram atacados por homens encapuzados.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI