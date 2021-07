Piauí avança e é 3º lugar do país no uso de tecnologia e fibra ótica

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Piauí está em 3º lugar no ranking de uso de tecnologia e fibra ótica. Os dois primeiros lugares ficam com Amapá e Roraima. O estado conta com uma infraestrutura de rede fibra óptica de qualidade e que está em expansão. Atualmente, 69% da conexão de internet é feita via fibra óptica. O Piauí foi o estado do Nordeste que mais avançou em números de acessos à internet banda larga, com crescimento de 23,06% em 2020, em comparação com o ano de 2019.

“Com a implantação do Piauí Conectado, o estado concretiza a meta de ter um rede de dados própria de alta velocidade, oferecendo serviços de qualidade aos seus servidores e aos cidadãos que precisam do serviço público, inicialmente chegando a 101 municípios. Com a expansão, atingiremos 100%, o que reflete nesta pesquisa o aumento significativo na disponibilidade de fibra ótica. Isto também possibilita ao mercado um forte atrativo para oferta do serviço de internet ao usuário final. Este é o caminho. Em breve, toda a população do estado irá se beneficiar deste importante marco em nossa história”, disse o diretor geral da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí (ATI), Antônio Torres.

O Projeto Piauí Conectado está implantando em todo o estado rede de fibra óptica, agilizando os atendimentos oferecidos pelo setor público, como escolas, hospitais, delegacias e demais órgãos. Serão implantados mais de 11 mil km de rede de fibra óptica em todas as regiões do estado.





Foto: Governo do Piauí

A iniciativa é uma parceria público-privada com o Governo do Estado, por meio da Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc) e Agência de Tecnologia do Piauí (ATI). Além de ampliar os serviços na rede pública, o projeto contempla também a oferta de internet gratuita e de qualidade diretamente à população, por meio da rede Piauí Conect WI-FI Livre, disponível atualmente em 199 espaços públicos.

Comerciante em São João do Piauí, região Sul do estado, Inara Gomes da Silva utiliza a internet da Piauí Conectado diariamente. “Eu e meus clientes utilizamos e a internet é boa. Estou gostando porque estávamos precisando muito”, afirma. Em São João do Piauí, a internet gratuita está disponível para todos, nas praças Honório Santos, Noé Carvalho e Manoel Antônio de Sousa.

No Norte do estado, o estudante de Água Branca, Marcos Antônio Alves, aproveita o wi-fi gratuito para o estudo e lazer. “Utilizo a internet para fazer trabalho de escola, pesquisa, acessar o Youtube e muito mais. É uma internet muito boa, de qualidade, não trava e você pode usar a qualquer hora”, conta. Em Água Branca, as praças Joaquim Gomes Calado, José Pereira Lopes e Capitão Jenuíno Monteiro estão conectadas com rede sem fio.

A conectividade deve crescer ainda mais com a expansão do Projeto Piauí Conectado, aprovada este ano pelo Governo do Estado. “Novas cidades estão sendo contempladas e, até 2022, todos os 224 municípios contarão com estrutura de internet por meio de fibra óptica com alta capacidade e disponibilidade”, revela Emerson Silva, diretor presidente da Piauí Conectado.

Segundo a Anatel, a fibra óptica já é a principal tecnologia de acesso na maioria dos estados brasileiros. Sendo mais de 50% em 11 estados do país.

