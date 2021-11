Piauí autoriza abertura de leitos de UTI em São Raimundo Nonato

Para ampliar os serviços de saúde ofertados à população do Território da Serra da Capivara, o Governo do Piauí, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), autorizou a abertura de dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato.

Os novos leitos dispõem de equipamentos modernos e profissionais de saúde treinados para atender a demanda da população, em alta complexidade de diversas doença. “Estes novos leitos são mais um avanço na saúde do Piauí, que conta com o incentivo do governador Wellington Dias e da Sesapi, para levar atendimento de alta complexidade para próximo do cidadão piauiense, que está no interior do estado”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

As novas unidades de UTI contam com camas elétricas, ventiladores mecânicos, monitores cardíacos, bombas de infusão, aspiradores, gasômetros, laboratório automatizado, tomografia computadorizada, ultrassom portátil, ecocardiograma e eletrocardiograma, além de uma equipe multiprofissional, que possibilitam um maior conforto no atendimento dos pacientes.

“A meta é levar uma assistência segura e de qualidade, com foco na humanização e a descentralização dos serviços especializados, pela Sesapi, nos possibilita alcançar este objetivo. Nós, enquanto gestores, estamos cumprindo este compromisso com a população do Território da Serra da Capivara”, lembra Nilvânia Nascimento, diretora do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz.

Na unidade de saúde funcionavam 20 leitos de UTI Covid-19, que foram desabilitados após a redução dos casos da doença, devido ao avanço da vacinação no Piauí. “Isso proporcionou também a abertura da nossa UTI geral. Um grande conquista para o povo de nossa região”, reforça a diretora.

