Piauí apresenta o 3º melhor desempenho do país em vendas no varejo

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (11) a Pesquisa Mensal de Comércio, que mostra a evolução conjuntural do comércio varejista e de seus principais segmentos em todo o Brasil. Pelos dados apresentados, o Piauí apresentou um desempenho positivo neste setor, contabilizando o terceiro melhor resultado do país na taxa media nacional de vendas do varejo.

Este segmento no Estado cresceu 1,7% em outubro, segundo o IBGE, ficando atrás somente dos Estados do Amapá, que registrou aumento de 2,4%; e da Paraíba, com aumento de 1,9%.

O que chama atenção na pesquisa é que em outubro, o Piauí subiu uma posição no ranking nacional de desempenho do comércio varejista, mesmo possuindo um desempenho menor que o registrado em setembro. Naquele mês, o Estado teve um incremento de 2,6% nas vendas no varejo. Isso aconteceu porque todos os demais estados brasileiros tiveram uma queda no desempenho do setor, o que deu ao Piauí condições de subir uma posição no ranking.



Foto: O Dia

Já na comparação com outubro de 2018, a taxa de variação do volume do comércio varejista no estado se manteve estável em 0,0%, não apresentando melhoras significativas, mas também não apresentando pioras.

Comércio varejista ampliado

A Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE também traz um panorama a respeito das vendas no varejo ampliado, que inclui, além do varejo, atividades como vendas de veículos, motos e de material de construção. Neste setor, o desempenho do Piauí foi negativo, totalizando uma redução de 0,1% nas vendas do segmento.

Maria Clara Estrêla