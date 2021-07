Piauí apresenta crescimento de 84% em abertura de empresas

O Piauí registrou um crescimento de 84% na quantidade de empresas abertas no primeiro semestre deste ano. Os dados foram levantados pela Junta Comercial do Piauí (Jucepi) ao comparar os números com o mesmo período com ano passado.

Segundo a Jucepi, 2.225 empresas foram abertas no primeiro semestre de 2020, ante 4.094 empresas abertas este ano. Dessas, 3.372 são microempresas (82,36%), ou seja, faturam até R$360 mil por ano; 546 são empresas de pequeno porte (13,34%), que faturam até R$ 4,8 milhões, e 176 (4,30%) são demais empresas não enquadradas.

No ranking de municípios que mais abriram empresas no primeiro semestre de 2021, Teresina está na liderança (1.778). Na sequência aparece o município e Picos (187); Parnaíba (172); Floriano (134) e São Raimundo Nonato (89). Os 10 município melhores posicionados representam 64,68% de novos negócios.

A Jucepi analisou ainda que o comércio segue puxando as aberturas (1.849); seguido pelas atividades profissionais, científicas e técnicas (361); saúde humana e serviços sociais (357); construção (274); atividades administrativas e serviços complementares (217).

Para a presidente a Jucepi, Alzenir Porto, esse aumento é motivado pelo avanço da vacinação. “O avanço da vacinação e a retomada da economia impulsionam a abertura de negócios no Piauí e em todo o Brasil. Na pandemia muitas pessoas perderam o emprego, então buscaram se reinventar e descobriram novas vocações”, afirmou.

Empresas fechadas

No primeiro semestre, a Jucepi também registrou o fechamento de 1.757 empresas. Mesmo assim, o saldo entre abertura e fechamento segue positivo com 2.337 empresas constituídas.

Com relação ao porte das empresas baixadas, 1.469 eram microempresas (83,61%); 191 demais empresas (10,87%) e 97 empresas de pequeno porte (5,52%).

