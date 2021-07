Piauí: aposentados e pensionistas passam a realizar prova de vida de forma digital

Aposentados, militares de reserva e pensionistas estaduais agora podem realizar a prova de vida de forma digital, através do aplicativo “Meu RPPS”, que pode ser baixado na loja de aplicativos do celular. Devido à pandemia, o Programa Prova de Vida 2021 foi lançada em julho deste ano pelo Governo do Estado do Piauí, por meio da Fundação Piauí Previdência (PiauíPrev), que administra o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos estaduais.

A prova de vida será feita seguindo um cronograma. Para os beneficiários que fazem aniversário nos meses de janeiro a abril, a prova de vida será realizada no período de 1º a 31 de julho. Os que aniversariam de maio a agosto, deverão fazer o procedimento de 1º a 31 de agosto. Já os aniversariantes de setembro a dezembro, precisam comprovar a vida de 1º a 30 de setembro.

O presidente da PiauíPrev, Ricardo Pontes, ressalta que o procedimento de prova de vida de forma digital é rápido e seguro e que deve ser realizado obrigatoriamente. “É um processo simples. O aplicativo Meu RPPS está disponível em todas as lojas de aplicativos de celulares, tanto de sistema Android como IOS. Ele é prático porque com ele não é necessária a ida a uma agência bancária, por exemplo. É importante que os aposentados e pensionistas do poder executivo façam esse procedimento”, explica o presidente.

Hoje, a PiauíPrev paga cerca de R$ 178 milhões em 44 mil benefícios, sendo 34 mil aposentados e dez mil pensionistas. Assim como acontece com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em nível nacional, no Piauí, a prova de vida é um procedimento anual e obrigatório. É por meio dele que o Estado sabe se o inativo ou pensionista está vivo, já que estes beneficiários, justamente por não estarem em atividade, não possuem contato rotineiro com a Secretaria da Administração Estadual, órgão responsável pela gestão dos servidores ativos.



App Meu RPPS – Passo a passo

Após instalar o aplicativo “Meu RPPS” e selecionar o estado do Piauí, o segurado deverá cadastrar-se e criar uma senha de acesso, informando alguns dados preliminares a fim de garantir a segurança.

A partir disso, o beneficiário deverá acessar o menu referente à prova de vida, na tela inicial, e seguir os passos solicitados: enviar fotografia de um documento de identidade oficial (frente e verso), registrar uma captura de movimento através da câmera do celular e, por fim, tirar um autorretrato (selfie) e enviar. A comprovação digital será realizada por meio da validação da biometria facial, devendo o beneficiário acompanhar o resultado por meio do próprio aplicativo.

Em cinco minutos, o usuário consegue fazer os procedimentos e concluir a prova de vida. O aplicativo é capaz de processar a prova de vida em até trinta minutos, quando o segurado poderá consultar o resultado no mesmo menu. Nos casos em que não houver confirmação automática, poderá demorar um pouco mais o retorno.

Caso o usuário não consiga fazer a prova de vida pelo aplicativo, ele poderá entrar em contato com a PiauíPrev pelo número do WhatsApp 86 99498-8195 ou enviar um e-mail para [email protected] É importante lembrar que a não realização da comprovação de vida importará na suspensão do benefício.

