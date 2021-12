Piauí aplicou mais de cinco milhões de doses das vacinas contra a Covid-19

O Piauí chegou à marca de 5.002.314 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Os dados são do Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

Até esta segunda-feira (20), já são 66,81% da população que recebeu a segunda dose da vacina, o que contabiliza 2.192.424 pessoas com o esquema vacinal completo. “Estes números nos deixam animados e são a demonstração de que um trabalho integrado da Sesapi, Governo Estado do Piauí e dos nossos municípios pode trazer excelentes resultados. Mas não podemos parar. É hora de vacinar ainda mais e assim conseguir superar esta pandemia”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Os municípios do Piauí, que são os responsáveis pela aplicação de vacinas, também somaram 2.556.510 de primeira dose aplicadas, o que resulta em 77,91% dos piauienses com, ao menos, uma dose da vacina. O reforço, que já está liberado para a população com mais de 18 anos, respeitando os intervalos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, foi aplicado em 253.380 pessoas.

“Pedimos a você que recebeu a primeira dose, que no prazo estabelecido retorne para a segunda e complete seu esquema vacinal. É muito importante essa complementação para nos protegermos contra a Covid-19. Além disso, que volte aos postos também na data estabelecida para seu grupo e tome a dose de reforço” lembra o gestor.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no