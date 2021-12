Piauí aplica dose de reforço da Janssen na próxima semana

O Piauí começa a aplicar a dose de reforço da vacina da Janssen contra a Covid-19 a partir da próxima semana. O anuncio foi realizado nesta quinta-feira (09) pelo secretário de Saúde, Florentino Neto, após o estado receber 5.500 doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), os lotes serão enviados para as Regionais de Saúde a partir desta sexta-feira (10) e as secretarias municipais serão responsáveis pela logística de aplicação. “As doses que chegaram são para uso exclusivo de reforço e a logística de aplicação é de responsabilidade dos municípios”, disse o secretário.

“Essa foi a primeira remessa de vacina da Janssen que recebemos para a aplicação da segunda dose. Ainda estamos aguardando 44.192 doses para completar o ciclo vacinal”, explicou Florentino. O gestor lembra que é preciso levar documento oficial de identificação com foto e o cartão de vacinação.

Outras doses de reforço

A Sesapi reforçou que quem tomou a segunda dose da CoronaVac, Pfizer-BioNTech e AstraZeneca há cinco meses pode procurar, a qualquer momento, os locais de vacinação para receber a dose de reforço, observando a orientação das secretarias municipais. O Piauí já soma 253.334 pessoas não voltaram ao posto de vacinação para completar o esquema vacinal contra a Covid-19 no Piauí.

