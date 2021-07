Piauí antecipa 2ª dose da Astrazeneca de 12 para 10 semanas

A Secretaria Estadual de Saúde do Piauí (Sesapi) aprovou a antecipação da da 2ª dose da vacina Astrazeneca de doze para dez semanas. A decisão da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), composta por membros da Sesapi e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Comsems), confirma que a vacinação antecipada é uma recomendação e que deve depender da disponibilidade do município possuir os imunizantes em estoque.

Óbitos por covid-19 entre pessoas vacinadas no Piauí caem 85% em junho





Foto: Assis Fernandes/O Dia

A Sesapi recomenda que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, procurem a gestão do seu município para saber se a sua data de vacinação foi alterada. Consulte o calendário de vacinação da sua cidade através dos canais da sua Prefeitura e saiba como proceder para receber a segunda dose do imunizante.





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!