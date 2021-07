Covid-19: Teresina abre agendamento para vacinação de pessoas com 40 anos ou mais

Atualizado às 17h50

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que vai abrir, a partir das 18h de hoje (05), agendamento para vacinação contra a covid-19 de pessoas com 40 anos ou mais, além de outros grupos prioritários para imunização. O agendamento é feito no endereço http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/.

Além das pessoas de 40 anos ou mais, serão contemplados também os seguintes grupos: Trabalhadores da indústria, Trabalhadores da construção civil, Pessoas com comorbidades, Pessoas com deficiência permanente, Gestantes e puérperas com comorbidades, Motoristas e cobradores de transporte coletivo, Caminhoneiros, Trabalhadores da saúde, Acadêmicos da saúde em estágio, Trabalhadores da educação, Estagiários da educação e Trabalhadores do mercado público.







O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população acima dos seis meses de idade. O anúncio foi feito neste sábado (03) aos representantes de estados e municípios. A partir de agora, as secretarias de saúde podem decidir qual a melhor forma de ampliar a imunização em cada município.



No Piauí, 48,8% da população do Estado já foi imunizada contra a Influenza. A estimativa do Ministério da Saúde é de que, no Piauí, 1.167.337 pessoas devem tomar a vacina. Além disso, a campanha também foi prorrogada, com duração até quando o imunizante estiver disponível para a população nos estoques dos serviços de saúde.



Em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai vacinar a população em geral contra a Influenza (gripe) a partir da próxima segunda-feira (12). Até essa sexta-feira (09), a FMS segue a vacinação dos grupos prioritários.



A coordenadora da vacina contra a influenza, Adriana Sávia, informa que a vacina está disponível em 70 Unidades Básicas de Saúde, incluindo as zonas urbana e rural. “Esta semana será feito o trabalho de busca ativa, com os agentes comunitários de saúde, para tentarmos atingir o máximo do percentual dos grupos prioritários”, adianta. As pessoas que tomaram a vacina da Covid podem se vacinar contra a gripe no 15º dia após ser imunizada contra o novo coronavírus.



A necessidade das pessoas se vacinarem contra a gripe é destacada pela diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba. “Essa vacina tem contribuído para a saúde das pessoas porque imuniza contra três vírus e tem eficácia comprovada com a redução de casos graves que evoluem para pneumonia viral e outras doenças. Essa é uma boa oportunidade para toda a população se vacinar contra a gripe”, diz.



Alguns problemas vem chamando a atenção nessa campanha de imunização e que a população precisa entender que a vacina contra a gripe é tão importante quanto a vacinação contra a Covid-19.



“Infelizmente temos relatos de alguns municípios onde a procura pelo imunizante não é tão grande, isso precisa ser mudado. A gripe também é uma síndrome respiratória e que alguns sintomas podem ser confundidos com o da Covid-19, as pessoas precisam buscar a proteção de ambas, obviamente respeitando o período de aplicação recomendado entre elas”, destaca o secretário de Saúde Florentino Neto.



Prorrogação

A medida foi tomada para ampliar a cobertura vacinal da 23° Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que apresentava resultados abaixo do esperado. A campanha iniciou no dia 12 de abril de 2021 e tinha data de término para o dia 09 de Julho do mesmo ano, com estimativa de vacinar 79,7 milhões de pessoas que se enquadrassem nos grupos prioritários. No entanto, a campanha até o dia 28 de Junho de 2021 apenas atingiu a cobertura vacinal de 37,9 % do quantitativo estimado para o final da campanha.



Doses de vacinação contra a gripe aplicadas em Teresina do início da campanha até hoje (05)

Grupos Prioritários / Nº Vacinados / Cobertura (%)

Crianças (6 meses a < de 6 anos) 50.803 doses aplicadas =75,2%

Gestantes 6.444 doses aplicadas = 64,0%

Puérperas 1010 doses aplicadas = 61,0

Povos indígenas 164 = 54.6%

Trabalhadores da saúde 19.261 = 58,4%

Idosos com 60 anos e mais 76.681 =77,0%

Professores 7.680 = 64,0%

Comorbidades 7.629 = 19,1%

Pessoas com deficiência permanente 470 = 39,2%

Caminhoneiros 57 =2,5%

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário, Passageiros Urbano e de Longo Curso 48 = 6,0%

Forças de Segurança e Salvamento 590 = 13,1%

Forças Armadas 55 = 3,4%

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade 136 =9,1%

População privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas 56 = 3,5%

Lista UBS com vacinação da gripe

