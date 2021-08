Piauí ainda não planeja pedir comprovante de vacina para entrada em locais coletivos

Com a aceleração da vacinação em algumas regiões brasileiras e o fim das restrições para funcionamento de vários estabelecimentos comerciais, alguns estados estão começando a exigir de seus moradores a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 para entrar em locais de uso coletivo como bares, restaurantes, shoppings, teatros, cinemas e academias.



O Rio de Janeiro, por exemplo, anunciou que quem só tomou a primeira dose e aguarda a segunda precisará mostrar que ainda não chegou sua vez de completar o esquema vacinal. Já quem tomou as duas doses terá que comprovar mediante apresentação do cartão de vacina digital no aplicativo Conecte SUS. São Paulo também anunciou o “passaporte da vacina” para permitir a entrada em eventos coletivos e locais como restaurantes, bares e shoppings.

Mas aqui no Piauí, a realidade é outra. O Portalodia.com procurou a Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) e foi informado de que ainda não há planos nem um estudo concreto para fazer o que outros estados já têm feito e exigir das pessoas que apresentem os comprovantes de vacinação para que possam acessar certos estabelecimentos de uso coletivo.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A Sesapi informou que ainda não tem um estudo neste sentido e que se a medida for adotada será uma decisão do próprio Palácio de Karnak junto ao Comitê de Operações Emergenciais Contra a Covid-19 (COE). O Governo do Estado disse que ainda não há esse indicativo para pedir comprovante de vacinação da população, porque agora que a campanha de imunização deu uma acelerada no estado e sem que a grande maioria dos piauienses tenha recebido as duas doses, esse controle pode ficar prejudicado.

Já a nível local, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina limitou-se a responder que ainda não há planejamento neste sentido para a capital sem justificar os motivos.

Pelo vacinômetro da Sesapi, o Piauí fez 702.824 aplicações em segunda dose das vacinas contra covid e 49.360 aplicações de imunizantes em dose única. No momento, somente 22,92% da população do estado está completamente imunizada e 77,1% aguardam para começar ou finalizar o esquema vacinal.

Em Teresina, 69,30% da população já recebeu a primeira dose e 28,,94% recebeu a segunda dose das vacinas contra covid. Pelo menos 1,,76% foram imunizadas com vacinas de dose única.

Carteira de vacinação digital está disponível em aplicativo

Para quem não quer andar com o cartão de vacinação no bolso e correr o risco de perdê-lo, é possível acessar a carteira de vacinação digital através do aplicativo Conecte SUS, disponível para download em sistemas Android e iOS. Nele, o cidadão pode acessar seu cadastro junto ao Sistema Único de Saúde por meio do CPF e um senha e conferir a carteira de vacinação com as doses aplicadas, inclusive emitir em PDF o comprovante de vacinação contra a covid autenticado por meio de QR Code.

