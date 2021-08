Piauí: adolescente tem três dedos decepados durante ‘farinhada’ em Piripiri

Um adolescente de 14 anos perdeu três dedos da mão enquanto ajudava os pais a fazer uma “farinhada” nesta sexta-feira (20). O acidente aconteceu no Povoado Corrente, zona rural do município de Piripiri, região Norte do Piauí.



(Foto: Reprodução/Piripiri Repórter)

Segundo relatos de moradores, os pais do jovem pediram que ele fizesse o trabalho, mesmo sendo uma função perigosa, já que o equipamento que serra a mandioca manuseado é feito em aço, e, por isso, considerado de risco.

Ainda de acordo com relatos de quem presenciou o ocorrido, o garoto colocou a mandioca quando sua mão acabou indo junto, decepando os três dedos e restando somente o polegar e dedo menor.

O adolescente foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri.



Com informações de Piripiri RepórterPortal ODIA

