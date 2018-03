Piauí adere ao programa nacional Internet Para Todos

Em agenda em Brasília, nesta segunda-feira (12), o governador Wellington Dias firmou adesão ao programa federal Internet Para Todos, em conjunto com prefeitos e governadores de todo o Brasil. O programa, encabeçado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tem por objetivo levar internet de alta qualidade para 40 mil localidades em todo o país, onde o acesso à rede mundial de computadores ainda é precário.

O governador Wellington Dias garante que o Piauí terá reflexos ainda mais efetivos na inclusão digital de sua população. Para ele, o programa federal vem ao encontro de programas estaduais desenvolvidos pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação. “Vamos casar o Internet para Todos com o programa de banda larga para todo o estado, o Piauí Conectado, que vai compreender a todos os municípios do Piauí. Serão os 224 municípios com alta velocidade e não apenas na sede do município. Através dessa parceria com o Ministério da Tecnologia do ministro Gilberto Kassab, juntamente com o município, será possível atender comunidades, assentamentos na zona rural e também nas cidades. Um avanço importante para uma forma moderna de desenvolvimento da comunicação para o Piauí”, avaliou.

Serão cerca de R$ 2 milhões liberados para universalizar o acesso à informação através da banda larga transmitida por satélite em todo o território nacional. O prefeito Gil Carlos, presidente da Associação Piauiense de Prefeitos e Municípios (APPM), vê a iniciativa com entusiasmo. “A população das mais diferentes cidades, dos mais longínquos povoados poderão ter acesso a internet de alta qualidade. Isso ajudará muito aos gestores municipais a oferecer serviços de qualidade na saúde mas também especialmente na educação, assim vamos aproximar o cidadão à informação, além de oferecer acesso à cultura e ao entretenimento”, destacou.

Para o diretor da ATI, Avelino Medeiros, o Internet Para Todos vem sanar uma carência nacional de acesso a internet, principalmente no norte e nordeste brasileiros. “É um serviço que não custa barato no Brasil e no Piauí não é diferente , então vemos de forma positiva que se soma ao projeto Piauí Conectado que atualmente é comandado pelo Governo do Estado”, informou.

O evento contou com a presença do Ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, além de autoridades políticas do estado, dentre elas prefeitos municipais e o deputado federal Júlio César.

