Piauí: 2019 registra 46% das mortes por meningite durante todo 2018

O Piauí está registrando números preocupantes no que respeita às notificações de casos de meningite em 2019. Números divulgados nesta quinta-feira (13) pela SESAPI (Secretaria Estadual de Saúde) apontam que o total de óbitos causados pela doença no Estado em 2019 já representa quase 50% do total registrado em todo o ano de 2018.

Foram seis óbitos em decorrência de meningite no Piauí de janeiro a 29 de maio deste ano. O número corresponde a 46% dos 13 contabilizados no ano passado. Os óbitos foram registrados nas cidades de Pedro II (dois) em Milton Brandão, Nazária, São Miguel do Tapuio e Teresina (uma morte em cada).

As notificações para casos da doença também são preocupantes. De acordo com a Sesapi, de janeiro a maio deste ano, já foram registrados 44 casos de meningite no Piauí (18% do total de 238 casos de 2018), em pacientes residentes no estado e em pessoas que vieram de outras regiões e se instalaram aqui. Teresina foi a cidade que mais apresentou notificações da doença: 39 casos, ou seja, 88,6% do total registrado no Piauí este ano.

Destes 44 casos, 10 são Meningite Não Especificada (MNE), seguido por 9 casos de Meningite Bacteriana (MP). Há também 5 casos de Meningite Viral (MV), 3 de Meningite Pneumocócica (MP) e 3 de Meningite Meningocócica com Meningococcemia (MCC). Os casos de Meningite por Tuberculose (MTPC) e Meningite por outras Etiologias (MOE) só constataram 1 caso de cada.

Municípios com as maiores notificações

Com 18 casos, Teresina é a cidade piauiense que mais apresenta notificações de Meningite em 2019, seguida de Altos, com três notificações, e de Parnaíba, com duas notificações. Para efeito de comparação, só a Capital responde 47% do total de notificações de meningite no Piauí este ano.

Milton Brandão, Barros Duros, Nazaré do Piauí, Bom Jesus, Nazária, Corrente, Nossa Senhora dos Remédios, Lagoa do Barro do Piauí, Picos, Matias Olímpio, São Miguel de Tapuio, Miguel Alves e São Raimundo Nonato registraram somente uma notificação cada para a doença.

Conheça os Sinais e Sintomas da Meningite

Meningite é uma inflamação das membranas que cobrem o cérebro, como explica a coordenadora de epidemiologia da Sesapi, Amélia costa, “a doença pode causar febre com dor de cabeça intensa, dor no pescoço que nós chamamos de rigidez de pescoço e vômitos em jato. Assim, em pose desses sinais e sintomas a pessoa precisa buscar a unidade de saúde e ter o cuidado para não se auto medicar", pontua.

A coordenadora ainda relata que a meningite que causa mais preocupação é a bacteriana, pois pode levar ao óbito. Porém, não se tem vacina para este tipo meningite disponível para a população, por que o Ministério da Saúde está investindo nos grupos de risco que podem ser acometidas por essa doença. Sendo assim, apenas o tipo C, é disponibilizado para algumas pessoas.

“A vacina para Meningite Meningocócica, tipo c, está disponível em toda rede de saúde, mas não é para a população em geral, é sim para crianças menores de 4 anos. Onde a primeira dose é aos três meses, a segunda dose aos seis mês e a terceira dose que é um reforço. Temos também vacina para adolescentes de 11 a 14 anos em dose única”, conclui.

Segundo a SESAPI, amanhã, (14) será divulgado dados atualizados.

