PI: PRF contabiliza 78 acidentes com 96 feridos e cinco mortos em julho

Segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (24), durante o mês de julho já foram contabilizados 78 acidentes nas rodovias federais que cruzam o Piauí. Desses, 27 acidentes foram graves com 96 pessoas feridas e cinco óbitos.

Há uma semana do final do mês, os dados mostram uma queda brusca no número de acidentes envolvendo vítimas no Estado, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando a PRF contabilizou 127 acidentes, 167 pessoas feridas e 10 mortes nas rodovias federais.

PRF vai intensificar a fiscalização durante a última semana do mês de julho. (Foto: Divulgação/PRF)

Segundo a corporação, nesse período, 5.140 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia, 88 condutores foram flagrados ingerindo bebida alcoólica ao volante e 19 pessoas foram detidas por essa prática. Até o momento, 667 condutores foram flagrados ultrapassando em local proibido e 408 foram flagrados com excesso de velocidade.

Para evitar novos acidentes, a PRF informou que vai intensificar a fiscalização em todo o estado nas últimas semanas do mês de Julho. Equipes em escalas extras já se deslocaram para pontos estratégicos no sentido de coibir excessos causados por condutores que insistem em desobedecer as normas de trânsito.

Somente no último final de semana quase 90 mil veículos saíram da capital com destino ao interior do Estado. A expectativa da PRF é que esse número aumente nos últimos dias de julho tendo em vista que muitos condutores desejam curtir as últimas semanas do mês de férias escolares. "A PRF espera reduzir os números de 2018 no sentido de causar uma maior sensação de segurança aos condutores que estejam trafegando nas rodovias piauienses", informou em nota.







Nathalia Amaral