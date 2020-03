PI possui 450 aparelhos respiradores, 96% estão em uso atualmente

Equipamento fundamental no tratamento de quadros graves do novo coronavírus (COVID-19), o estoque de respiradores artificiais no Piauí é de 450 unidades, porém, 434 atualmente em uso, é o que revela os dados mais recentes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde.



A maior parte destes equipamentos, usados para o tratamento de outras doenças respiratórias que comprometem o funcionamento dos pulmões, encontra-se na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), mas somente 12 encontram-se disponíveis no momento.

Ainda de acordo com as informações coletadas pelo O DIA na base de dados do CNES, menos de 14% dos municípios piauienses estão equipados com esses aparelhos de ventilação mecânica, distribuídos em 78 estabelecimentos, tanto da rede pública de saúde como os da privada.

Através de sua assessoria, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou o número desse maquinário, mas ressaltou que o Governo está encaminhando a aquisição de outras 70 unidades para o seu estoque como parte do seu plano de ação contra a pandemia, que ainda não contabiliza casos no Piauí.

Apesar do serviço de alta complexidade ser uma obrigação da gestão estadual e federal, a maioria dos respiradores artificiais estão concentrados na capital, sobretudo no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde os 64 aparelhos encontram-se em uso atualmente.

Segundo Jesus Mousinho, diretora de assistência especializada da Fundação Municipal de Saúde (FMS), a Prefeitura de Teresina estuda a locação de mais 20 unidades do equipamento, como forma de ação preventiva a chegada do Covid-19 na cidade, que ainda não registrou nenhum caso da doença.





João MagalhãesBreno Cavalcante