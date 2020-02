PI: jovem procura hospital com quadro de gripe após viajar para a Europa

O Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, que é uma das unidades de retaguarda para receber em caráter casos suspeitos de coronavírus no Piauí, atendeu nesta quarta-feira (26) uma jovem moradora da cidade que passou recentemente por países da Europa em alerta para casos da doença e apresentou sintomas de gripe comum.



Segundo o diretor técnico do hospital, o médico Justino Moreira, a jovem chegou da Europa há 20 dias e apresentou esta semana quadro de coriza, dores no corpo, febre e tosse. Estes são sintomas, segundo ele, de uma gripe ou resfriado, mas, como já informou a Organização Mundial da Saúde, também podem ser sintomas de contaminação por coronavírus.



No entanto, o fato da jovem ter passado por países europeus, dentre eles a Itália, onde esteve o brasileiro com coronavírus confirmado, e ainda apresentar sintomas semelhantes ao da doença, não é suficiente para dizer que se trata de um caso suspeito. É que de acordo com Justino Moreira, a paciente está em solo brasileiro há 20 dias, e o protocolo para definir suspeita é de apenas 14 dias.

“Ela foi avaliada, mas como não apresentou nenhum quadro de gravidade, foi mandada de volta para casa onde ficará em observação, sendo monitorada. Notificamos a Secretaria [de Saúde] porque é protocolo em caso de alerta como o que estamos, mas a princípio não se trata de suspeita. É um caso de monitoramento”, diz Justino.

A jovem deve retornar hoje (27) para fazer novos exames no Hospital de Floriano.

