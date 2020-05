PI já recebeu 80 mil pessoas de outros estados desde início da pandemia

Com mais de 780 casos confirmados de Covid-19 desde meados do mês de março, uma das primeiras medidas que o Piauí tomou foi formar barreiras sanitárias em suas principais entradas para controlar a entrada de pessoas vindas de outros estados com eventuais sintomas do coronavírus.



Em uma live nesta segunda-feira (04) com a participação de especialistas, o governador Wellington Dias (PT) anunciou que o Estado já recebeu cerca de 80 mil pessoas vindas de outras unidades federativas desde o início desta pandemia e do estabelecimento dos decretos de quarentena. É um número, segundo o chefe do Executivo, considerado preocupante, porque podem significar casos potenciais de importação da Covid-19.

“São pessoas que entraram pelos aeroportos, pelo mar, por terra também, por isso a nossa preocupação sobre a chamada importação de pessoas com Covid-19. Criamos essas barreiras com a higienização de veículos, medição da temperatura, todas as pessoas que entram no Estado são obrigadas ao uso de máscara e também vão para o isolamento”, explicou o governador.



De acordo com o governador, grupos qu chegam de outros estados são testados e encaminhados para quarentena - Foto: Reprodução/Youtube

De acordo com os dados do Governo fornecidos durante a live, o Piauí conta atualmente com 37 municípios que estão abrigando cerca de 2.471 grupos que vieram de estados como Ceará, São Paulo e Pará e que a partir da entrada em território piauiense, são levados para quarentena.

O Governo está procedendo com o mapeamento da disseminação da doença no estado. Hoje o Piauí tem 72 municípios com casos confirmados da Covid019 e, segundo Wellington Dias, a Sesapi está procedendo com a identificação das pessoas com quem esses pacientes tiveram contato para que elas também possam entrar em isolamento especial.

“Se tivermos mãe, pais, filhos que tiveram nontato e não podem ficar em casa, nós os levamos para o isolamento social, ou seja, para locais fora de casa que estão sendo aparelhados para recebe-los até que a confirmação ou não da doença venha”, explicou o governador.

Isolamento é a forma mais eficaz de se combater o vírus

Quem participou da live com o governador foi o coordenador do Comitê Científico do Nordeste para a Covid-19, o médico e cientista Miguel Nicolelis. O especialista reiterou que as medidas de isolamento são fundamentais para frear o avanço do vírus e evitar a sobrecarga do sistema de saúde.

De acordo com Nicolelis, os estados do Nordeste são os que tem apresentado os melhores índices de isolamento do país, o que ele considerou algo positivo levando em consideração que são estas as unidades federativas com as menores quantidades de leitos disponíveis em seus sistemas de saúde. No Estado do Ceará, por exemplo, mais de 90% das vagas nos hospitais já encontram-se preenchidas por pacientes com Covid-19.

Aqui no Piauí, segundo o Governo, os índices de isolamento têm oscilado entre 50% e 60%”.

“É uma questão de perseverança, de heroísmo individual daquelas pessoas que podem ficar em casa, porque é uma questão vital nesse instante. O isolamento social é a maior arma que temos uma vez que não possuímos vacina nem medicação eficaz”, finaliza o doutor Miguel Nicolelis.

Maria Clara Estrêla