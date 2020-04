PhB: procurador teme aumento da fome e depressão caso comércio fique fechado

O procurador-geral do Município de Parnaíba, Ricardo Mazulo, disse ter recebido com tristeza a notícia da suspensão do decreto de retorno gradual das atividades comerciais na cidade. De acordo com ele, o prefeito Mão Santa já está cumprindo a decisão judicial, no entanto o procurador destacou que Parnaíba não possui somente o combate ao Coronavírus como foco. A não abertura do comércio, segundo Mazulo, trará uma série de outros problemas como o aumento da fome e dos casos de depressão.



“No Brasil, morre uma média de 15 pessoas por dia por desnutrição e essa quantidade de mortes vai aumentar. Pessoas estão passando fome em Parnaíba como no Brasil inteiro. O mal do século que é considerada a depressão vai se agravar. As pessoas estão em casa sem ter como colocar um prato de comida para a família e para si próprio, então isso vai gerar um problema psicológico grave. Nada disso está sendo levado em consideração. O foco é só Coronavírus, esquecendo-se desses outros males que a população sofre”, disse Ricardo Mazulo.





No entendimento do procurador geral de Parnaíba, impedir as pessoas de exercerem suas atividades econômicas não é o melhor caminho para se enfrentar a atual situação.

Importante lembrar que o Brasil já contabiliza 29.015 casos confirmados de Covid-19 com 1.760 mortes, segundo os dados do Ministério da Saúde. No Piauí já são 91 casos confirmados com oito óbitos.

Maria Clara Estrêla