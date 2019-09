PF deflagra operação para combater pornografia infantil no Piauí

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a quinta fase da operação Luz na Infância. Segundo informações do G1, nesta fase da operação, a Polícia Federal analisou 312 mil arquivos, com um volume total de dados de 3,8 terabytes.

Além do Piauí, também estão sendo cumpridos mandados em mais 13 estados (Amazonas, Amapá, Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal) e seis países (Chile, El Salvador, Estados Unidos, Equador, Panamá e Paraguai).

De acordo com o G1, 105 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta quarta-feira.

Na quarta fase da operação, deflagrada em março deste ano, foi preso um porteiro de 45 anos, morador do residencial Jacinta Andrade, zona norte da capital. O suspeito foi preso em flagrante após a Polícia Civil encontrar um vasto material pornográfico de fotos e vídeos de crianças na faixa etária de nove e dez anos de idade.

A operação tem como objetivo investigar crimes de pornografia infantil, abusos e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.



Aguarde mais informações.

Nathalia Amaral, com informações do G1.