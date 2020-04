A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 31, que vai reduzir em 10%, o preço dos botijões de 13 quilos do gás liquefeito de petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha. A estatal informou ainda que o preço médio nas refinarias será equivalente a R$ 21,85 por botijão de 13 kg. No acumulado do ano, a redução é de cerca de 21%.

Assim, a Petrobras diz que conta com as distribuidoras e revendedores para que essas reduções do preço do botijão de gás cheguem ao consumidor final. Mas o Presidente do Sindicato de Revendedores de GLP no Piauí, Valtercides Filho, afirma que as últimas reduções não chegaram aos revendedores.



Petrobras reduz preço do gás; redução ainda não chegou aos revendedores. Foto: Arquivo O Dia



"Os revendedores aguarda que esse repasse chegue até nos, visando que nas últimas vezes não chegou nenhuma das reduções que a Petrobras repassou. Já a questão de preços, cada vendedor vai repassar o que recebeu, o preço é livre e cada um tem a sua negociação com as distribuidoras. Neste tempo de pandemia seria muito bom, para que a redução chegue no consumidor", explica Valtercides Filho.

O presidente do sindicato pede ainda que o consumidor mantenha distância do entregador de até 2 metros, que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Além disso, que limpe o botijão, pois já tem alguns motoqueiros fazendo a sua parte, e andando com álcool em gel nos seus pertencer para realizar a higienização.

Sandy Swamy