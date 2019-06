Petrobras altera novamente política de preços de combustíveis

A diretoria da Petrobras aprovou nova mudança de periodicidade no reajuste dos preços de óleo diesel e gasolina comercializados em suas refinarias. A estatal informou as mudanças na quarta-feira, 12.



Isso significa que a partir agora, os reajustes no diesel e na gasolina poderão ser realizados sem período definido, variando de acordo com o mercado externo, segundo o presidente do Sindicato dos Postos no Piauí, Alexandre Valença. “Essa política já estava implementada desde junho de 2018, mas há alguns dias o governo solicitou que no óleo diesel, a revisão do preço fosse feita de maneira quinzenal. Isso provocou uma série de prejuízos à Petrobras, então eles voltaram atrás nisso, a revisão de preço voltou a ser a qualquer momento”, explica.

Segundo a empresa de petróleo, os preços serão variados conforme os valores internacionais. “O preço de combustível no País oscila imediatamente com a bolsa de valores do mundo, conforme o preço de petróleo do mundo. Ou seja, não tem uma barreira de preço no Brasil, o preço que tiver valendo de gasolina e óleo diesel no mundo vai estar sendo implantada aqui, ao sabor da Petrobras”, pontua Alexandre.

Reajustes no combustível

O último reajuste anunciado aconteceu na terça-feira (11) , quando o presidente Jair Bolsonaro, publicou em seu twitter a redução no preço do litro da gasolina nas refinarias. O valor passou de R$1,81 para R$ 1,75 nas empresas, representando redução de cerca de 3% no litro do combustível.

Viviane MenegazzoSandy Swamy