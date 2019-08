Pet shops de Parnaíba são alvos de fiscalização do Imepi e Procon

Pet shops e lojas especializadas em alimentação animal em Parnaíba passaram por uma fiscalização do Instituto de Metrologia do Piauí (Imepi) em parceira com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Piauí (Procon-PI). O objetivo foi verificar as balanças usadas na venda de produtos de alguns estabelecimentos comerciais da região. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (28).

De acordo com Cássia Milhomem, do Núcleo de Fiscalização do Imepi, a inspeção foi motivada pela expansão do segmento no município de Parnaíba, litoral do Piauí, o que ocasionou denuncia de consumidores.

“Essa fiscalização começou a partir de denúncias, um montante que foi registrado em relação ao peso e compra de rações em estabelecimentos de Parnaíba. E com isso, a Dra. Rosângela Mourão, solicitou um ofício de parceria do Imepi juntamente com Procon”, explicou.

Fiscalização aconteceu nesta na manhã desta quarta-feira (28). Foto: Reprodução Imepi

Ainda de acordo com a fiscal, essa não é a primeira vez que estabelecimentos da região passam por vistorias. Mas como as denúncias não foram formalizadas, a equipe realizou ações educativas, orientando com relação a precificação de produtos, higienização do ambiente, qualidade dos serviços oferecidos e valide dos produtos. Ao todo, foram sete estabelecimentos fiscalizados.

Em caso de novas irregularidades, será aberto um procedimento administrativo contra as empresas, que terá que apresentar uma defesa em um prazo de dez dias úteis. Neste caso, o setor jurídico do Procon dará o parecer final.

Caso o cliente se sinta lesado com o atendimento de algum estabelecimento do tipo, ele pode denunciar no setor de fiscalização do Procon ou Imepi, por meio dos contatos disponibilizado pelos órgãos.

“Ele pode falar diretamente com o setor da ouvidoria do Imepi, pelo número 0800 281 1411 e no do Procon 151. Além disso, os consumidores podem fazer suas reclamações pelas redes socias dos dois órgãos”, orientou.

Adriana MagalhãesJorge Machado