Pessoas apostam em cores com o intuito de alcançar desejos e metas para 2020

Amarelo



A mensagem do amarelo re­mete à criatividade, dinamis­mo, otimismo, riqueza, comu­nicação. Esse tom incentiva as pessoas no processo criativo, promovendo movimento, mas, em excesso, causa irritabilida­de. Nas roupas, essa cor trans­mite alegria, espontaneidade, mas também pode passar uma imagem de imaturidade e falta de profissionalismo. Os tons quentes e intensos também podem causar ansiedade.

Laranja

Transmite uma mensa­gem de entusiasmo, energia, empreendedorismo, alegria, prazer, euforia, motivação e comunicação. Esse tom é mui­to utilizado em restaurantes, pois estimula o apetite e gera uma espontaneidade e tende a aproximar as pessoas.

Vermelho

Essa cor representa estímulo, dramaticidade, amor, sensuali­dade, erotismo, atenção, ex­tinto. Essa tonalidade permite que as pessoas reajam com entusiasmo, estimulando ener­gia, além de remeter à nobreza e sofisticação, principalmente nos tons mais fechados.

“Essa é uma cor que, quando estamos para baixo, colocamos um batom vermelho e nos sen­timos mais confiantes. É uma cor que lembramos de imedia­to e costumamos não esque­cer, porque chama atenção. Na roupa ela traz essa sensação de poder e atrai a atenção por mais tempo”, conta Gilvana Alves.

Roxo

Essa é uma combinação da cor vermelha e azul e trans­mite sentimentos ambiva­lentes, como sensualidade e espiritualidade, masculino e feminino. É uma cor que remete ao futuro, transfor­mação e diversidade. Nas roupas, por muito tempo foi associada à nobreza por ser um pigmento caro e remete ao controle. Os tons quen­tes comunicam mais sensua­lidade, mas de forma sutil, enquanto os tons mais frios transmitem distanciamento e poder.

Marrom

Os tons de marrom e terro­so têm sido muito usados ul­timamente e traz essa estabili­dade, segurança, aconchego e conforto. Esses tons forneces­sem uma ligação com a terra, por isso transmitem essas sensações. Mas, precisa-se ter cuidado, pois está associado ao envelhecimento.

“Quando as pessoas usam esse tom tendem a parecer mais velhas. Nas roupas, trans­mite uma mensagem de auten­ticidade e confiança. Também comunica sensualidade e dei­xa as pessoas mais à vontade, dependendo dos tons. Os mais escuros transmitem esta­bilidade, enquanto os rosados e nude remetem a status social e a pessoa fica mais sofisticada, por ser mais perto do tom de pele”, fala a especialista.

Preto

Magia, mistério, poder, elegância, autoridade, triste­za, luto, rebeldia, juventude, renúncia e morte. Esses são alguns dos sentimentos que a cor preta representa. Para al­gumas pessoas, essa tonalida­de transmite proteção, discri­ção e autocontrole. Enquanto para uns ela aproxima, para outros pode afastar.

“Nas roupas, essa cor traz formalidade, poder, sofistica­ção, mas muitas pessoas usam por insegurança, para escon­der uma identidade, enquan­to outros usam por estilo e gostam”, disse.

Branco

O branco remete à leveza, simplicidade, luxo, otimismo, harmonia, estabilidade, paz, pureza, nobreza. Essa cor ten­de a purificar os pensamentos e traz tranquilidade e clareza mental, sendo uma abertura para o novo. “Muitas pessoas iniciam o ano de branco por­que querem começar o ano com uma nova história”, con­ta.

Dourado

Remete à força, riqueza, abundância, prosperidade e tem forte poder de ligação com religiões, remetendo um pouco ao passado, às ideias de sabedoria e relaxamento. Mas, em excesso, esse tom pode representar ambição, por isso, deve-se usar essa cor de maneira moderada.

Rosa

Suavidade, feminilidade, força, gentiliza, amabili­dade. Os tons mais claros remetem a suavidade e con­fiança. Já o pink remete a sensualidade, a força femi­nina, ousadia e paixão. Os tons de pêssego e tangerina são os mais românticos.

Azul

Transmite a mensagem de paz, sinceridade, verdade, confiança honra, eternida­de e também vinculada ao sentimento de compreen­são, remetendo ao divino. Os tons mais claros trans­mitem calma, ao trabalho, lazer. Os tons mais escuros, como o marinho, trazem uma sensação de tradição, organização e conservado­rismo.

Prata

Futuro, ciência, tecnolo­gia, prestigio, riqueza, so­fisticação, energia. Essa cor transmite ideias de refle­xão, perseverança, paciên­cia, calma. Nas roupas, é uma cor aceitável até para o ambiente corporativo, por transmite autocontrole, or­ganização, modernidade e responsabilidade.

Cinza

Mensagem de sabedoria, confiabilidade, seriedade, mas também remete à tris­teza, distanciamento. Essa cor pode passar sofistica­ção, nos tons mais escuros, mas também pode envelhe­cer, se for usado nos tons mais quentes.

