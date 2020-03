Pesquisadores arrecadam doações para produção de máscaras e álcool 70%

A pandemia do coronavírus levou ao aumento significativo das vendas de alguns itens e fez com que eles sumissem rapidamente das prateiras de farmácias e lojas em geral, caso, por exemplo, das máscaras e álcool 70%. Por conta disso, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) com o apoio da Rede Pense Mais estão arrecadando fundos para e recebendo doações para ajudar no aumento da produção desses produtos. Uma ação intitulada como plano de ação para ajudar a sociedade civil.



Os recursos arrecadados serão destinados para a produção de máscaras, aventais e álcool gel, formula de desinfecção pública. Aquisição de matéria prima para equipamentos de proteção de profissionais de saúde. Material de consumo para laboratórios e produção e veiculação de campanhas para carros de som e internet.

A ideia surgiu como forma de proteger mais os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus no estado do Piauí.

Como posso ajudar?

Através de depósitos de qualquer valor nessa conta do FADEX, grupo de pesquisa da Universidade Federal do Piauí.

BANCO DO BRASIL:

AGÊNCIA : 3791-5

CONTA CORRENTE: 10250-4

FADEX PENSE PIAUI

Pâmella Maranhão