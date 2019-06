Férias podem ser usadas para fazer cursos profissionalizantes

Enquanto o período de férias é utilizado por muitos para descansar ou viajar, outros preferem aproveitar para fazer cursos de capacitação, ampliando o conhecimento e aprendizado, principalmente para quem não tem muito tempo ao longo do ano. Djenane Teles, é uma dessas pessoas que aproveita muito bem seu período de férias.

A professora de inglês conta que aproveita o recesso escolar para viajar e fazer cursos profissionalizantes, mantendo-se atualizada e trazendo novidades para seus alunos. “Eu, normalmente divido minhas férias de julho, aproveitando uma parte com a minha família e outra par te eu saio da cidade para fazer cursos de capacitação. Como eu sou professora de inglês, muitas coisas acontecem, como novos materiais e ideias, então trazer essas vivências para a sala de aula é sempre engrandecedor”, comenta.

Para ela, aproveitar as férias estudando é um grande investimento e torna-se um diferencial para sua carreira e currículo. Djenane Teles destaca que, apesar de viajar em busca de conhecimento, ela também consegue tirar um tempinho para visitar a cidade e conhecer mais sobre a cultura do local que está viajando.

É preciso planejar os custos, a duração e avaliar os benefícios do treinamento - Foto: Arquivo Pessoal



Em geral, os cursos que costuma fazer são voltados para sua área de atuação. A professora enfatiza que costuma se reciclar constantemente e está sempre visando novos conteúdos. Por isso, ela não mede esforços e viaja todo o país em busca de cursos direcionados para sua carreira.

“Costumo viajar para Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, mas É preciso planejar os custos, a duração e avaliar os benefícios do treinamento também já fui para o exterior, para onde pretendo voltar em breve. Eu fui para a Inglaterra e fiz um curso de prática de conversação em Londres. Aproveitei para conhecer o país com a intenção cultural e seu uso do idioma, pois isso faz a diferença para todos os profissionais, principalmente para os alunos que vão aprender um pouco mais com essa minha experiência”, destaca.

O custo, às vezes, chega a ser alto, por isso é preciso planejamento. Djenane Teles conta que chegou a investir R$ 28 mil na viagem que fez para a Inglaterra, um valor elevado se levar em consideração as capacitações ofertadas no Piauí ou em outros estados. Apesar do alto custo, a professora vê como um investimento.

“A diferença dos cursos feitos fora é que encontramos pessoas de muitos lugares e que vivem realidades diferentes da nossa e isso é positivo. Quando vêm profissionais de fora para fazer cursos em Teresina também existe uma grande diferença, mas sair do estado eu vejo como sendo uma melhor opção”, acrescenta.

Isabela Lopes - Jornal O Dia