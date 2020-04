Perícias medicas podem ser realizadas através de app ‘Meu INSS’

Todo o órgão do governo tem adotado medidas para reduzir do impacto do novo coronavírus e o INSS não é diferente. No Piauí, houve a suspensão dos atendimentos presenciais e acréscimo da analise de pedidos de forma virtual, pois as pericias medicas estão sendo feitas através do aplicativo ‘Meu INSS’.

Desde o dia 20 de março as atividades estão suspensas. Os atendimentos digitais, online que foram solicitados seguem sendo realizados pelos servidores. “Seja internamente ou em trabalhos de home office”, explicou Daniel Lopes.

Com relação às pericias medicas e pagamento dos auxílios doenças o aplicativo ‘Meu INSS’ surge como solução.

“O cidadão solicita uma pericia medica e anexa um atestado médico e neste caso será antecipado a ele um pagamento de um salario mínimo por três meses como forma de antecipação, com relação aos demais serviços continuam sendo efetuados, mantidos, foi suspensa a prova de vida, ou seja, o cidadão não terá seu pagamento bloqueado durante esses 120 dias, período de quarentena”, Daniel Lopes gerente executivo do INSS Piauí.

Com todas as agencias fechadas a solução para os contribuintes é entrar no aplicativo ‘Meu INSS’ disponível para android e IOS ou mesmo ligar para o número 135.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia