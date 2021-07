Pequenos empreendedores contam com orientações do Sebrae-PI para o negócio

Quando saiu de Agricolândia, no interior do Piauí, para estudar em Teresina, Débora Silva decidiu complementar sua renda começando um pequeno empreendimento. Com receitas encontradas na internet, iniciou a venda de casquinhas trufadas e dindins gourmet e logo passou a desenvolver suas próprias técnicas.



“Vim para a capital no intuito de estudar e trabalhar, mas não consegui emprego. Por isso, resolvi investir em doces”, relata a jovem, com planos de ampliação tanto da sua capacitação no âmbito administrativo e profissional para aperfeiçoar o negócio como de investimentos para expansão e crescimento do empreendimento.

“Tenho dificuldades em relação a essas questões administrativas, principalmente com a precificação dos produtos. Quero fazer cursos para facilitar a futura gestão da empresa e também para tornar minha produção mais sofisticada (...) Tenho a expectativa de ter uma renda melhor e ajudar minha família, trazer eles para trabalhar comigo”, conta Débora.

Para auxiliar pequenos empreendedores como a jovem agricolandiense, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oferece diversos serviços no Piauí não apenas para quem busca abrir o primeiro negócio, mas também para fomentar o empreendedorismo através do ensino, do conhecimento e da capacitação.

Foto: Arquivo/ODIA

“Orientamos como abrir o negócio próprio de uma maneira mais consolidada e sustentável, para que a pessoa não tenha muitas dores ao longo do tempo, pois sabemos que abrir um negócio não é fácil, é algo que tem muitas dificuldades que poderão ser superadas quando o empresário se capacita”, explica Leandro Crateús, gestor de atendimento do Sebrae-PI.

Um dos atendimentos oferecidos pela entidade diz respeito à orientação sobre contratação de empréstimos e financiamentos. “Fazemos a aproximação dessas empresas com as instituições bancárias, para mostrar a necessidade ou não desse tipo de operação”, comenta Crateús sobre o serviço disponibilizado tanto presencialmente como de forma virtual.

RADAR SEBRAE

Uma outra ferramenta oferecida aos pequenos empresários é o Radar Sebrae, que mapeia potenciais concorrentes em uma determinada área geográfica, apontando ainda a taxa de mortalidade de um negócio específico naquela região, bem como apontando soluções para que o empreendedor alcance o sucesso com o seu negócio.

MPT no Piauí inicia campanha para incentivar contratação de adolescentes aprendizes

O Ministério Público do Trabalho no Piauí iniciou uma campanha para incentivar a contratação de adolescentes aprendizes por parte das empresas privadas e órgãos públicos. O objetivo é inserir no mercado de trabalho, na condição de aprendizes, adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o Procurador do Trabalho, Edno Moura, podem trabalhar como aprendizes, adolescentes a partir de 14 anos de idade.

“A legislação estabelece a obrigatoriedade de as empresas privadas e públicas contratarem aprendizes, porém não impôs a mesma condição para as pessoas jurídicas de direito público. Isso, contudo, não impede que o poder público, espontaneamente, contrate adolescentes como aprendizes. A contratação de aprendizes pela iniciativa privada e pelo poder público seria fundamental para reduzir as desigualdades sociais e proporcionar aos jovens em situação de vulnerabilidade social uma perspectiva segura de mudança de vida”, pontua.

No Piauí, a Procuradoria do Trabalho já está atuando nesse sentido. Recentemente, uma jovem assistida por um abrigo da Capital foi contratada como adolescente aprendiz.

“Com isso, estamos dando um suporte importante para essa adolescente, abrindo uma oportunidade, até então inexistente, para alterar a realidade dessa jovem. É importante ressaltar que o aprendiz deve estar matriculado em um curso técnico-profissionalizante e continuar frequentando a escola.”, ressaltou o procurador.

Ainda segundo o procurador do trabalho, é fundamental que as empresas e o poder público contratem como aprendizes adolescentes em situação de vulnerabilidade social, embora a legislação não contenha tal exigência, para, desse modo, provocar uma sensível melhora na vida de pessoas comumente marginalizadas pela sociedade, dando oportunidade a esses jovens de romper barreiras que impedem o seu progresso social. A proposta, ressalta ele, é que haja uma sensibilidade por parte das empresas e órgãos públicos para que, na hora da contratação, sejam priorizados aqueles adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade social, cadastrados em órgãos de assistência social do município e do estado.

“Somente dessa forma, poderemos, de fato, contribuir para a erradicação do trabalho infantil e mudar o inquietante quadro social dos municípios piauienses”, argumenta.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!