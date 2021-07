Pedido de reconciliação em Picos viraliza nas redes sociais: “Letícia, eu te amo”

Publicidade ou não, um suposto pedido dereconciliação às vésperas do Dias dos Namorados ganhou as redes sociais nesta quarta-feira (09). Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem que, com medo de perder a mulher, contratou um carro de mensagem e fez uma declaração de amor a amada no Centro de Picos. Quem passava pelo local sacou o celular para registrar o momento. A mulher foi identificada apenas como Letícia.



“Eu te amo”, disse o homem do outro lado da rua.

“Mas tu vai continuar fazendo o que tu fazia comigo? Eu já te perdoei várias vezes e tu sempre faz a mesma coisa”, disse a mulher aos prantos.

“Eu quero consertar os erros. Lembra de tudo que a gente viveu”, rebateu.

Nas imagens também é possível ver que homem segurava um buquê de flores no momento em que se declarava. Após ouvir o companheiro e ser incentivada por populares, que se aglomeraram no local, a mulher atravessou a rua e foi ao encontro do companheiro. Eufóricos, os populares gritaram e aplaudiram.

“Eu te prometo, Letícia. O que aconteceu, nunca mais acontecerá. Acredite em mim, eu te amo”, disse.

Letícia pegou as flores, abraçou o companheiro e foi embora. Até o fechamento desta matéria, o homem não foi identificado.

