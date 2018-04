Passarela da Cachoeira do urubu é interditada para evitar acidentes; vídeo

A passarela que se estende sobre a Cachoeira do Urubu e que liga os municípios de Esperantina e Batalha está interditada pela Prefeitura de Esperantina e pelo Corpo de Bombeiros desde ontem (18) para evitar acidentes e mortes no local.

A cachoeira sofre interferência direta dos rios Marataoan e do rio Longá. Segundo informações do tenente Arnaldo Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros, as cheias desses rios fizeram com que o nível e a força da água aumentassem.

A prefeita de Esperantina, Vilma Amorim, afirma que a interdição é uma ação preventiva. "Lá não dá para banhar e não dá para subir na passarela. Todo ano tem acidentes, inclusive com mortes, e não podemos correr esse risco ", explica.





O tenente Vasconcelos confirma os riscos. "Não tem a mínima condição de receber banhistas. Só pode ir lá se for para visitar e fazer fotos, mas as pessoas não se contentam e acabam entrando na água”, disse.

A cada duas horas, o Corpo de Bombeiros faz vistoria na Cachoeira do Urubu. O tenente destaca que a corporação não tem efetivo suficiente na cidade para fiscalizar o acesso o tempo todo e, ainda, auxiliar as famílias atingidas pela cheia do rio Longá. Por isso, a interdição foi necessária.

O Corpo de Bombeiros não encontrou problema na estrutura da passarela. Desde ontem, o nível da água na Cachoeira do Urubu diminuiu cerca de um metro. Se isso continuar, a passarela deve ser liberada até o final de semana.

Nayara FelizardoLucas Albano